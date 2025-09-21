◇MLB ドジャース7-5ジャイアンツ(日本時間21日、ドジャー・スタジアム)今季限りでの現役引退を表明したドジャースのクレイトン・カーショー投手が日本時間21日、試合前の打撃練習に参加し、野手顔負けの柵越えを披露。始球式ではこどもたちが登場し、2日連続でファンを沸かせました。同20日のジャイアンツ戦はチケット完売。満員のファンに見守られながら先発登板したカーショー投手は、5回の交代時に野手全員とハグを交わします