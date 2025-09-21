男性6人組「GENERATIONS」が21日、マリンメッセ福岡で全国アリーナツアーの初日を迎えた。ライブを6つのパートに分け、メンバーそれぞれがステージをプロデュースするという新たな試みに挑戦。ツアーテーマは「色」。リーダー白濱亜嵐（32）は「6人それぞれの色が発光しているステージになった」と自信をのぞかせた。あいさつ代わりの1曲目は初披露の新曲「PAINT（ペイント）」（発売日未定）。数原龍友（32）は「昨年6人体制