韓国・釜山で開催中の「第30回釜山国際映画祭」〈メインコンペティション部門〉に出品されている映画『愚か者の身分』の記者会見が19日、現地で行われ、キャストの林裕太、永田琴監督、森井輝プロデューサーが登壇した。30回目の節目に、本格的なコンペティション形式が導入された今年の映画祭を象徴するかのように、会場では作品に関する質問が熱心に飛び交った。【画像】オープニングセレモニーに登場した『愚か者の身分』チー