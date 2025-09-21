２１日午後７時４７分頃、ＪＲ埼京線の新宿駅で人身事故が発生した。この影響で、同線は大崎―大宮駅間の上下線で運転を見合わせた。見合わせ区間は同８時４１分に大崎―池袋駅間に短縮、同９時５２分に全面再開した。湘南新宿ラインと相鉄線直通列車にも一時影響が出たが、午後８時１４分に再開したという。