（資料写真）神奈川県内で今年１〜８月に起きた山岳遭難件数と遭難者数が、過去最多だった昨年を上回るペースで推移していることが県警のまとめで分かった。県内には初心者でも登りやすい山が多く、交通アクセスも比較的良好だ。登山客が多くなる秋の行楽シーズンに向け、担当者は「事前に登山ルートの危険な場所を調べた上で、自分の体力に見合った計画を立ててほしい」と呼びかけている。県警地域総務課によると、山岳遭難の