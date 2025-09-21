フジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(10月1日スタート、毎週水曜22:00〜)の第1話完成披露試写会が21日、都内の映画館で行われた。会場を盛り上げたのは、最近、役者として頭角を現すひょうろく。共演シーンの多かった小林薫への愛の告白で、拍手が沸き起こった。(左から)小林薫、ひょうろく○独特すぎる役名「仮歯」の理由このドラマは、経済の安定成長期からバブル経済期への移行期にあたる1