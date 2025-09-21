フォークシンガーの南こうせつが２１日、東京・東京・日比谷公園大音楽堂（日比谷野音）でイルカ、小室等らと「南こうせつ東京フォークジャンボリーｉｎ野音〜日比谷野音ＴｈｅＦｉｎａｌ〜」を行った。日比谷野音が再整備工事に着手するため、１０月１日から使用休止期間に入る。そのクロージングイベント第１弾としてフォークシンガーが集まった。こうせつは「１９７０年代のころは、ここで歌うのがステータス