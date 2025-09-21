ノアのシングルリーグ戦「Ｎ−１ＶＩＣＴＯＲＹ」Ｂブロック最終公式戦（２１日、栃木・ライトキューブ宇都宮）で、丸藤正道（４５）がリッキー・ナイトJr.（２５）に敗れ、優勝決定戦進出を逃した。ここまでの勝ち点１０（５勝１敗）をあげ、この日勝てば優勝決定戦（２３日、東京・後楽園ホール）進出が決まる丸藤は、序盤からナイトＪｒ．に強烈なチョップを叩き込んで悶絶させる。さらに場外戦でも有利に進め、ダメージ