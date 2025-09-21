ＭＬＢの２０２５年シーズンも大詰めを迎え、ＭＶＰを巡る論争も過熱してきた。ア・リーグでは２０日（日本時間２１）時点で、両打ちのカル・ローリー捕手（２８＝マリナーズ）が５７本塁打、１１９打点でトップ。アーロン・ジャッジ外野手（３３）は同１位の打率３割２分９厘をはじめ４９本塁打（２位）、１０５打点（５位）と各打撃部門の上位を占めている。現役時代は捕手として３度のゴールドグラブ賞（２００１、０２、