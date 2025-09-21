東京世界陸上最終日陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で最終日を迎えた。男子5000メートル決勝はコール・ホッカー（米国）が制した。15日に行われた1500メートル予選は組3着でゴールしたが、最後の直線で他の選手を押したことが妨害と判断され、失格処分に。パリ五輪金メダルを獲得した種目で失意を味わい、SNSで「とてつもなく失望している」などと胸中を吐露した。しかし、中3日で行われた19日の5000メートル