６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」が２１日、マリンメッセ福岡で全国アリーナツアー（８都市１４公演）の初日公演を迎えた。個性を増した６人によって、秋の福岡がカラフルに彩られた。ボーカルの数原龍友が「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの色に染まるライブを象徴する一曲」という全曲英語詞の新曲「ＰＡＩＮＴ」（発売日未定）を、いきなり初披露。そこから怒とうの全２９曲を届けた。今年前半に毎月メ