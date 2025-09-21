１９日に東京・北区の自宅マンションが火災に遭ったタレントの林家ペー（８３）が２１日、東京・台東区の浅草演芸ホールの寄席に出演した。パー子とともに夫婦そろって元気な姿で楽屋入りした。自宅火災から２日後、ぺーは芸人として舞台に立った。めくりに「ぺー」と出ると客席からはどよめきが。肩がこげた衣装で登場したぺーは「話題の主です」と自己紹介。火事ネタで笑いをとりつつ、火元となっていた仏壇については「ほ