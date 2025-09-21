◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）男子１６００メートルリレー決勝が行われ、ボツワナが優勝した。レースが始まろうとしていた国立競技場が、大雨に包まれた。強い雨が降る中、コースに並ぶ選手たちに冷たい雨が降り注いだが、競技は続行。歓声の中、ボツワナが米国、南アフリカとの競り合いを制し、２分５７秒７６のトップでゴールした。◆ボツワナ共和国外務省のホームページによると、アフリカ南部に位置するボ