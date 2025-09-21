◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２１日・神宮）ホームランアーチストと呼ぶにふさわしい、きれいな弧を神宮の夜空に描いてみせた。先頭打者で迎えた２回の第１打席。ヤクルト・山田は阪神・伊藤将が投じた真ん中への１４０キロ速球を見逃さない。よどみのないスイングから放たれた打球は左翼席へと伸びていった。「バッティングカウントだったので、思い切って打ちにいきました。先制できてよかったです」と振り返った先