◇陸上世界選手権東京大会最終日男子1600メートルリレー決勝（2025年9月21日国立競技場）男子1600メートルリレー決勝が行われ、ボツワナが2分57秒76で金メダルを獲得した。4連覇を狙った米国は2分57秒83の2着に終わった。ボツワナはアンカーに渡った時点で2位だったが、400メートルを制したブサンコリン・ケビナチピが米国のアンカーで400メートル障害で金メダルを獲得したベンジャミンをラスト20メートルでかわした。大