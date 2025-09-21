世界陸上開催中の国立競技場やヤクルト―阪神戦が行われた神宮球場の周辺が午後8時過ぎから土砂ぶりの雨に見舞われた。ヤクルト―阪神戦は8―0でヤクルトリードの6回1死、阪神の攻撃中に雨天のため、中断。一方、世界陸上の最終日となった国立競技場では豪雨の中、そのまま競技やウォーミングアップが続けられた。