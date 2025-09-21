◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)東京で開催されている陸上の世界選手権は21日に最終日を迎え、日本陸上競技連盟の山崎一彦強化委員長がメディアの取材に応じました。山崎強化委員長は冒頭、「新しい歴史を作れた」とコメント。大会8日目までを振り返り、メダルが2つ、入賞が8つ、日本記録が4つ、という結果をふまえ、「プレッシャーがあるなかで、なかなか結果が出せない“弱い日本人”を脱することができたんじゃ