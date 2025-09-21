タレントの林家ペー（83）が21日、東京・浅草の浅草演芸ホールで行われた寄席「9月中席夜の部」に出演した。19日に東京・赤羽の5階建てマンションの3階にある自宅で火災が発生してから2日。この日は火災後、初めての仕事となった。ピンクのズボンに「余談」と書かれたピンクのシャツ姿で登壇。火事で唯一残った衣装と説明し「ここに焼け焦げた跡があるでしょ？」と右肩のあたりを観客に見せた。火元はペーとパー子夫妻の自宅