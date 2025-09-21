歌手南こうせつ（76）が21日、東京・日比谷野外音楽堂で行われた「南こうせつ東京フォークジャンボリーin野音〜日比谷野音The Final〜」に出演した。仲間の小室等（81）、イルカ（74）、憂歌団の木村充揮（71）、元ふきのとうの細坪基佳（72）、きばやし（25）とステージに立ち、2500人の観客の前で「神田川」「うちのお父さん」など全員でアンコールを含めて全22曲を熱唱。建て替え再整備にともない、今月いっぱいで閉鎖される