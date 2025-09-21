◆ソフトバンク1―2オリックス（21日、みずほペイペイドーム）何度もあったチャンスを生かし切れず、相性が良かったオリックスに今季初の2連敗。正直に言って、痛い黒星だ。特に悔やまれるのは初回の攻撃。相手のミスもあって無死三塁として、さらに満塁まで好機を広げながら無得点。先発の佐藤を勇気づけてしまった。今季2度目の先発だった佐藤も、立ち上がりは不安だったはずだ。そこでチャンスをもらいながら無得点に終わ