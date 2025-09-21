アイドルグループ・≠ＭＥが２１日、千葉・ＬａＬａａｒｅｎａＴＯＫＹＯ−ＢＡＹで全国ツアー２０２５「Ｗｅｗａｎｔｔｏｆｉｎｄ“カフェ樂園”」の追加公演を開催し、全国８会場１５公演を完走した。前日との２日間連続となった満員の会場で締めくくった。最後はＷアンコールに応え、リーダーの蟹沢萌子（２５）は「一緒に盛りあがってくださりありがとうございました。年を重ねるごとにツアーもパワーアップさ