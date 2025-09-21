2005年の愛知万博から20年になるのを記念して、愛知環状鉄道で21日、愛・地球博のキャラクター、モリゾーとキッコロが描かれた車両の撮影会がおこなわれました。愛知環状鉄道では県の愛知万博20周年記念事業にあわせ、当時運行していたモリゾーとキッコロがデザインされた車両を再現して運行しています。21日は、豊田市にある車両基地で撮影会が行われ、鉄道ファンなど100人以上が集まりました。普段は