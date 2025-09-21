モデルの鈴木えみが21日、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を迎え、サプライズで開催された誕生日パーティーの様子を公開した。【写真】真っ赤な特攻服で40歳の誕生日を報告した鈴木えみ「先日のサプライズお誕生日会」とつづり、12枚の写真をアップ。「こじんまりディナーだと言われてレストランに着いたら、本当に本当にたくさんの友人が待っていてくれた」と、大勢の人に囲まれた盛大な誕生日パーティーの様子を披