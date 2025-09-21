１９人が亡くなった能登半島の豪雨災害から１年となった２１日、石川県内の６か所に献花台が設置され、住民や遺族が手を合わせて犠牲者を追悼した。能登半島地震との「複合災害」に見舞われた被災地の復旧は道半ばで、被災者らは一日も早い復興を願った。市内３か所に献花台を設置した輪島市では午前９時半、坂口茂市長が防災行政無線で「大変な中ではありますが、ともに頑張りましょう」と呼びかけ、住民らが黙とうをささげた