ノアのシングルリーグ戦「Ｎ−１ＶＩＣＴＯＲＹ」Ａブロック最終公式戦（２１日、栃木・ライトキューブ宇都宮）で、黒いユニット「ＴＥＡＭ２０００Ｘ」の?チェアマン?ことマサ北宮（３６）が?野獣?こと藤田和之（５４）に勝ち、優勝決定戦（２３日、東京・後楽園ホール）に駒を進めた。ここまで勝ち点８で首位タイの北宮は、この日もふてぶてしい表情でセコンドを蹴散らしながら入場。同じく勝ち点８の野獣と開始早々エ