Ｆ?ナイター「ＣＴＣ杯」（初日）を開催中の佐世保競輪場で２２日、井上昌己（４６＝長崎）の通算５００勝達成表彰式が行われた。井上は４月青森の最終日９Ｒ特選で勝利し、２００１年８月のデビューから２４年目での節目達成。通算６３人目で、男子に限れば５８人目の記録となる。登壇した井上は「やっと達成できたなという感じで、うれしいですね。今日はありがとうございます」と、詰めかけた大勢のファンに謝意を述べた。