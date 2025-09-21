新色コスメを手に入れたら、いろんなメイクにトライしたくなる...。そんなおしゃれ欲が高まっているコ必見♡ 今回は、中村里帆をお手本に、ラメレイヤードを使った「ピュアガール風キラキラメイク」をご紹介します。キラキラを自然にちりばめて透明感も可愛さも爆上げしちゃおう！秋にまとうラメレイヤードでピュアガールキラキラを存分にちりばめてもはやシーズンレスなキラキラメイクは、輝き方やトーンがわずかに異なるラ