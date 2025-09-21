◆大相撲▽秋場所８日目（２１日、東京・両国国技館）大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）は、東前頭３枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）を寄り切り、５勝目とした。立ち合いで右を差したところを相手に抱え込まれたが、左のおっつけで相手にまわしを取らせず、頭を密着させて我慢。最後は巻き替えて、もろ差しから勝負を決めた。「下から我慢できた。明日もしっかり集中して、自分の相撲を取っていきたい」と話した。高田川審