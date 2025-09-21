タレントの指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「≠ＭＥ」が２１日、千葉・ＬａＬａａｒｅｎａＴＯＫＹＯ―ＢＡＹで全国ツアー「Ｗｅｗａｎｔｔｏｆｉｎｄ”カフェ楽園”」の追加公演を行った。「本当に本当にラストだよ。最後まで盛り上がっていこう」と呼びかけ、１２人は船に乗って登場。アンコールを含め２８曲のパフォーマンス。ステージを端から端まで使い、時折アリーナ席にも降りてファンを魅了した