夫・拓也視点から始まる本話。彼の胸中に去来する迷いや言い訳、そして家族と不倫相手の間で揺れる浅はかな葛藤が描かれます。そして、不倫相手が保育園の先生だと知った衝撃と、冷たい言葉を突きつけてくる夫への失望。その果てに彩乃が選んだのは「子どもたちを守る」という決意でした。『夫が保育園の先生と不倫していた話』をごらんください。 冷え切った関係の中、夫は「バレてもいい」と開き直り、家族を顧みない態度を見