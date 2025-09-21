タレントの林家ペーが２１日、東京・浅草演芸ホールで行われた「９月下席」の夜の部に出演した。１９日に赤羽の自宅で火災が発生してから初の寄席出演。火災の原因については、仏壇のろうそくに火をつけようとして火災になったと伝えられてきたが、古いコードのショートが原因の「漏電」だったと明かし、会場がざわつく一幕もあった。登場とともに、大きな拍手で出迎えられたペーは「拍手が長い」と苦笑い。「話題の主ですけど