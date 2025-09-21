「ヤクルト−阪神」（２１日、神宮球場）阪神・先発の伊藤将司投手が自己ワースト８失点で、五回途中でＫＯされた。二回先頭の山田にソロ弾を浴びて先制点を献上すると、並木にも適時打を許してこの回２失点。三回と四回は走者を出しながらも無失点で粘ったが、五回にツバメ打線に飲み込まれた。１死一、二塁から、山田に３打席連続長打となる左適時二塁打で３点目を失うと、ここから歯止めが効かず。４連打を浴びた後、犠打