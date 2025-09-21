地震や台風、ゲリラ豪雨など災害が多い日本。大切な愛車が被害に遭ってしまった人も少なくないのではないでしょうか。ソニー損害保険株式会社（東京都大田区）が実施した「2025年 全国カーライフ実態調査」によると、約5人に1人が「自然災害によって車に損害が生じたことがある」と回答したことがわかりました。また、車に損害が生じた自然災害は「大雨・ゲリラ豪雨」が最も多くなりました。【調査結果】「車に損害が生じた自然災