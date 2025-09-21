◆陸上・世界選手権東京大会の日本代表成績男子・トラック100桐生祥秀予選3組5着10秒28100守祐陽予選2組7着10秒37100サニブラウン・ハキーム予選7組7着10秒37200鵜澤飛羽準決1組6着20秒23予選6組3着20秒39200飯塚翔太予選1組6着20秒64200水久保漱至予選3組7着20秒51400中島佑気ジョセフ決勝6位44秒62