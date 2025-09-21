ニヤニヤ止まらず落語家･笑福亭鶴瓶のインスタグラムに登場した、人気女優とのお茶目な交流にSNSは盛り上がりを見せている。「楽しかった思い出。師匠だいすきでするっ！勝手に初投稿。瀧内公美より♡」と鶴瓶のインスタグラムに投稿したのは、NHK連続テレビ小説「あんぱん」で厳しい師範学校の教師役を演じた瀧内公美。顔を寄せ合い、鶴瓶が瀧内の髪を自分の頭にのせた様に見える仲睦まじい2ショットの数々も紹介した