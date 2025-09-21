◇セ・リーグヤクルト―阪神（2025年9月21日神宮）ヤクルト打線が村上不在をものともせずに大爆発した。2回先頭の山田が阪神先発・伊藤将の直球を左翼席に放り込む11号先制ソロ。この回、並木の左前適時打で1点を加えると、打線が一気につながったのが5回だ。先頭・内山の右前打を皮切りに1死一、三塁とすると、打席には3回の第2打席でも右越え二塁打していた山田。この打席でも伊藤将のカーブを完璧に捉え、左越え適