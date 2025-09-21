◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2025年9月21日神宮）阪神先発・伊藤将はピリッとしなかった。2回先頭の山田に先制ソロを浴びると、なおも1死一、三塁から並木に左前適時打で2点を献上した。2点ビハインドの5回はオスナから岩田まで4連打を浴びるなど失点を重ね、4回2/3を投げて被安打14、109球でマウンドを降りた。これで自身ワーストの8試合連続白星なし、3試合連続で5失点以上となった。