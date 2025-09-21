◇大相撲秋場所8日日（2025年9月21日東京・両国国技館）横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は幕内・平戸海（25＝境川部屋）を押し出しで下し、7勝目を挙げた。4連勝で折り返した。立ち合いで平戸海の低い当たりを受け止めた。左前まわしを引かれたが、前進して力強く押し出し1敗を死守。「落ち着いていけた」と手応えを示した。場所前には境川部屋へ出稽古。平戸海と連続で12番取って汗を流した。「一番一番しっかり集中