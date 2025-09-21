21日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）では、2回目となる「女子300m走サバイバルレンチャン」を開催。前回大会で一躍注目を集めた悪役レスラーの上谷沙弥は、中盤で早くも涙を流した。【写真】上谷沙弥、一躍ブレイク企画でリベンジ誓うライバル視されていた、初出場のK-1 WORLD GP女子アトム級王者・松谷綺がまさかの敗退。走り終えた上谷は、そのことを知らされると涙を浮かべ「一番怖かった