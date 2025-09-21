◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神(21日、神宮球場)阪神の先発・伊藤将司投手が5回途中14安打を浴び、8失点で降板しました。伊藤投手は初回を無失点に抑えますが、2回に山田哲人選手に先制の11号ソロを浴び先制点を献上。さらにこの回、後続に3安打を許し2点目を奪われます。3回には再び山田選手に大飛球をはじき返され、これがフェンス直撃の2塁打に。この一打で得点圏にランナーを背負いますが粘りの投球でここは無失点。続く4