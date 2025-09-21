ノアのシングルリーグ戦「Ｎ−１ＶＩＣＴＯＲＹ」Ａブロック最終公式戦（２１日、栃木・ライトキューブ宇都宮）で、すっかり横顔姿が定着した清宮海斗（２９）が、黒いユニット「ＴＥＡＭ２０００Ｘ」のダガ（３７）に敗れ、優勝決定戦進出を逃した。ここまで４勝２敗の勝ち点８で首位タイで優勝決定戦進出のために絶対に負けられない清宮は、序盤からダガと激しい攻防を繰り広げ、ドラゴンスクリューや打点の高いジャンピ