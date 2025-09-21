パ５位の西武は２１日の４位・楽天戦（楽天モバイル）に８―２と完勝し、ゲーム差を２・５に戻した。３位・オリックスとのゲーム差は残り１１試合で６・５となっている。先発した４年目・隅田知一郎投手（２６）は６回９９球を投げ５安打２失点で悲願の１０勝（９敗）に到達。８月９日に王手をかけ降雨ノーゲームとなった１０日の楽天戦を含め?６度目?の挑戦で２桁勝利の壁を破った。昨年までの２年間は９勝止まり。３度目の