【モデルプレス＝2025/09/21】タレントの清水みさとが9月21日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露した。【写真】サバンナ高橋茂雄の妻「脚長すぎ」驚きのスタイル◆清水みさと、美スタイル披露「イギリス・アイスランド帰国翌日、ロサンゼルスへ」と報告した清水。「アイスランドで買ったオーロラTシャツ in LA」とアイスランドで購入したTシャツにミニスカートを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた美しい脚を披