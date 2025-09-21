【モデルプレス＝2025/09/21】モデルの前田希美が21日、自身のInstagramを更新。韓国の美容院でイメージチェンジしたことを報告した。【写真】前田希美、韓国で新ヘアにイメチェン◆前田希美、初の韓国美容院へ前田は「韓国の美容院に初めて行ってきました」と報告。「2時間空き時間ができて、そんなに移動もできなかったので なにしようってなって、韓国の美容室行ってみたいー！と急遽決まったスケジュール」と説明した。「とー