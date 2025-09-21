21日、岐阜県関市の津保川で友人とアユ釣りをしていた70代の男性が川に流され、死亡しました。 警察によりますと21日午前11時半ごろ、関市小屋名の津保川で「友人が川でおぼれた」と男性の友人から消防に通報がありました。 男性は友人によって引き上げられ、病院へ運ばれましたが、死亡しました。 死亡したのは岐阜市柳津町に住む山本廣信さん（71）です。 山本さんは友人4人とアユ釣りに来ていました。 現場は川