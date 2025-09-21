◆自動車レース▼スーパーＧＴ第６戦「ＳＵＧＯＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥ」第２日（２１日、宮城スポーツランドＳＵＧＯ＝１周３・５８６キロ）ＧＴ３００クラスは、ＬＭコルサが制した。約１時間の赤旗による中断、フルコースイエローの多発など、大荒れとなったレースで今季初優勝を飾った。＊＊＊公式記録上で完走となったのは２８台中２３台。５台が無念の途中リタイアという結果になった。序盤の１０周目に「