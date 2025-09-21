俳優の柳沢慎吾（63）が21日、初の単独公演を東京・有楽町朝日ホールで行った。芸歴47年目のベテラン役者による異例のステージ。即完売したプラチナチケットを手にした730人を前に2時間、笑いあり、涙ありの“柳沢ワールド”を展開。終演後に本紙などの取材に応じ「緊張したけど、お客さんの笑顔が見ることができてよかった！」と充実した表情を浮かべた。「柳沢劇場、開幕です！」。オープニングから観客の予想を裏切るように