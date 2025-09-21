◆■2026年の球宴は2つのチームUSAとチームワールドが対戦へ 9月4日（現地時間3日、日付は以下同）。2026年の「NBAオールスターゲーム」は、チームUSAが2つ、チームワールドが1つの合計3チームがそれぞれ1クォーター12分で対戦するフォーマットで開催されることになる可能性が高いと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。 これ