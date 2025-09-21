（台北市内）国際フォーラム「台日科学技術対話」が20日、台北市内で行われ、日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会台北事務所の片山和之代表（大使に相当）が出席した他、甘利明元経済再生担当相が基調講演を行った。フォーラムは台湾のシンクタンク、台湾日本研究院などが主催。「AI時代における台湾と日本の科学技術イノベーションとサプライチェーン協力」をテーマに行われた。片山氏はあいさつで、AI（人工知能）の発展には