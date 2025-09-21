【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月21日21時から放送の日本テレビ『Golden SixTONES』に、遠藤憲一、あのがゲスト出演する。 ■実はマブダチ!?なゲストふたりが、SixTONESを相手に大暴れ！ 番組初登場の遠藤は「SixTONESのことは知ってますよ」と当然のように言うものの、メンバーの顔と名前が一致しないのか、「今日は皆さんの名前は言わないですけど（笑）」とおちゃめにごまかして笑いを誘う。一方、特番以来